Mercato - PSG : Sergio Ramos reçoit un gros soutien !

Publié le 29 avril 2022 à 3h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Sergio Ramos se fait tacler de toute part pour sa saison quasi-blanche avec le PSG, Ludovic Giuly réclame du temps pour le défenseur espagnol et refuse d’entendre parler d’un départ.

Recruté libre par le PSG l’été dernier après la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos (36 ans) a enchainé les pépins physiques depuis son arrivée dans la capitale, et certains réclament même son départ dès cet été vu la tournure décevante de son expérience parisienne. Mais Ludovic Giuly, ancien attaquant du PSG, a assuré la défense de Ramos au micro de RMC Sport et souhaite le voir continuer la saison prochaine.

« Laissez-lui une seconde chance »