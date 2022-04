Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a sa réponse pour Saliba !

Publié le 29 avril 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement prêté sans option d’achat à l’OM, William Saliba appartient encore officiellement à Arsenal. Et l’agent du défenseur français annonce des discussions à venir pour son avenir…

Récemment interrogé au micro de RMC Sport , William Saliba avait laissé la porte ouverte à un transfert définitif à l’OM cet été, au terme de son prêt : « Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir (…) Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là », confiait le défenseur central de 21 ans, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 avec Arsenal. L’OM semble donc avoir son mot à dire pour l’avenir de Saliba, et son agent n’exclut aucune possibilité.

« Nous aurons une discussion très bientôt »