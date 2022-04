Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec Saliba !

Publié le 28 avril 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Prêté par Arsenal à l'OM jusqu'à la fin de la saison, William Saliba aurait suscité l'intérêt de l'Atlético. Mais sauf énorme retournement de situation, le joueur ne rejoindra pas la capitale espagnole.

Où évoluera William Saliba la saison prochaine ? Prêté par Arsenal à l'OM cette saison, l'international français n'a jamais caché sa joie d'évoluer sous les couleurs marseillaises, mais sait son avenir incertain. « Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League » avait récemment confié le joueur. Saliba devrait, normalement, retourner à Arsenal à l'issue de son prêt, à moins que l'OM fasse un gros effort pour le recruter ou qu'un autre club se présente pour s'attacher ses services.

Saliba, loin d'être une priorité pour l'Atlético ?