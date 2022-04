Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler un transfert colossal pour l'après-Mbappé !

Publié le 28 avril 2022 à 16h45 par Dan Marciano

Alors que Kylian Mbappé n'est pas certain de prolonger son aventure au PSG, Leonardo suivrait toujours la situation de Rafael Leão (Milan AC).

L'avenir de Kylian Mbappé fait toujours l'objet de nombreuses spéculations. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur du PSG n'a toujours pas pris de décision. Son entourage s'entretient avec les dirigeants du club parisien et du Real Madrid pour récolter le maximum d'informations et prendre la meilleure décision. Un départ de Mbappé à la fin de la saison n'est évidemment pas à écarter. Et Leonardo en a bien conscience.

Leão toujours dans le viseur du PSG