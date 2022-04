Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp pose une condition pour le transfert de Tchouaméni !

Publié le 28 avril 2022 à 16h15 par Thomas Bourseau

Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp serait prêt à se mesurer au PSG et au Real Madrid pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni. Néanmoins, tout dépendrait de l’indemnité réclamée par l’AS Monaco selon la presse anglaise.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG pourrait considérablement se renforcer sur le marché des transferts. Et parmi les diverses pistes prises en considération par la direction sportive du PSG emmenée par Leonardo figurerait le nom d’Aurélien Tchouaméni. L’international français de 22 ans dispose certes d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco. Cependant, il se pourrait que l’ASM accepte de laisser filer son milieu de terrain contre une coquette indemnité de transfert cet été.

Klopp veut se frotter à la concurrence pour Tchouaméni !