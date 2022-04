Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Mbappé bouclée par Jorge Mendes ?

Publié le 28 avril 2022 à 17h45 par Dan Marciano

Afin de combler le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à Rafael Leão. Son agent, Jorge Mendes, verrait d'un bon œil un départ du Milan AC à la fin de cette saison.

Selon nos dernières informations exclusives, le PSG reprend espoir dans le dossier Kylian Mbappé, mais le chemin s'annonce encore long pour convaincre définitivement le joueur de rempiler. Chargé du secteur sportif au sein du club parisien, Leonardo attend la réponse de sa star, mais ne souhaite pas être pris au dépourvu. Ainsi, le Brésilien travaille sur la succession de Kylian Mbappé depuis plusieurs mois. Comme annoncé par le 10Sport.com, Erling Haaland (Borussia Dortmund) est la priorité du PSG, mais Leonardo n'hésite pas à regarder du côté de son ancienne équipe, le Milan AC.

Jorge Mendes envisage un départ pour Leão