Mercato - PSG : Xavi Simons s’enflamme pour l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 28 avril 2022 à 23h10 par Thibault Morlain

Après avoir connu Lionel Messi au FC Barcelone, Xavi Simons l’a donc retrouvé au PSG l’été dernier. Une énorme joie pour le milieu de terrain néerlandais.

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité une seconde pour sauter sur l’occasion Lionel Messi. Ne pouvant pas prolonger avec le FC Barcelone, l’Argentin s’est retrouvé libre. Le club de la capitale s’est alors dépêché de lui offrir un contrat et le septuple Ballon d’Or a accepté. Après 21 ans passés en Catalogne, Messi a pris la direction du PSG, retrouvant certains joueurs qu’il connaissait bien comme Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes ou encore Xavi Simons.

« C’est un rêve! »