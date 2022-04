Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Camavinga relancé par Pogba ?

Publié le 29 avril 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba s’apprête à faire ses valises. Et cela pourrait avoir une incidence sur l’avenir d’Eduardo Camavinga.

L’heure du départ a enfin sonné pour Paul Pogba. Cela fait maintenant de très longs mois que le joueur de Manchester United est annoncé partant et c’est cet été qu’il va faire ses valises. Arrivant au terme de son contrat avec les Red Devils, le Français se dirige vers un départ libre, étant notamment annoncé dans le viseur du PSG. Prochain entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag devrait alors faire sans Pogba et désormais, du côté d’Old Trafford, la succession de La Pioche est à l’étude.

L’option Camavinga ?

Et c’est du côté du Real Madrid que Manchester United voudrait aller chercher le remplaçant de Paul Pogba. En effet, selon les informations de OK Diario, les Red Devils auraient ainsi coché le nom d’Eduardo Camavinga. Le protégé de Carlo Ancelotti serait l’option préférée d’Erik ten Hag. Souhaitant faire une grande révolution dans l’effectif de Manchester United, l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam compterait ainsi sur Camavinga pour mener à bien son projet. Reste à savoir si cela sera possible.