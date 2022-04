Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un énorme coup à 65M€ en janvier !

Publié le 29 avril 2022 à 11h45 par Axel Cornic

Souvent lié au Paris Saint-Germain Sergej Milinkovic-Savic aurait pu débarquer au cours du dernier mercato hivernal.

Cet été pourrait être le bon. Alors qu’il est passé sous le nez de Leonardo en 2020, Sergej Milinkovic-Savic pourrait bien quitter la Lazio à la fin de la saison. Son club a besoin d’argent et le joueur a l’intention de rejoindre un club capable de lui offrir la chance de viser la Ligue des Champions plus régulièrement. La presse italienne assure que le Paris Saint-Germain est toujours sur le coup, mais il faudra également se méfier de la Juventus, mais surtout de Manchester United. En Angleterre on serait prêts à faire des folies pour Milinkovic-Savic, qui pourrait notamment remplacer un Paul Pogba en fin de contrat.

Le PSG a fait une offre pour Milinkovic-Savic cet hiver