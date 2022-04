Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face un problème surréaliste pour son mercato ?

Publié le 29 avril 2022 à 9h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux d’envoyer deux de ses jeunes en prêt, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu, le PSG devrait se heurter à un problème de taille et pour le moins surprenant avec ses titis. Explications.

Depuis le début de l’ère QSI au PSG, la question des jeunes issus du centre de formation s’avère être un sujet sensible puisque la plupart des titis préfèrent s’exiler, eux qui se retrouvent barrés par les grands noms recrutés pour l’équipe première. Ainsi, des éléments tels que Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Mike Maignan, Jonathan Ikoné ou encore Tanguy Kouassi avaient opté pour cette voix, ce qui incite le PSG à changer sa stratégie. L’Equipe a annoncé dans ses colonnes du jour que Leonardo prévoyait d’envoyer Ismaël Gharbi (18 ans) et El Chadaille Bitshiabu (16 ans) en prêt la saison prochaine, mais il y a un hic.

Des exigences trop fortes de Gharbi et El Chadaille Bitshiabu ?