Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux départs sont programmés pour cet été !

Publié le 29 avril 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré leur statut de jeunes éléments prometteurs du PSG, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu n’entre pas dans les plans de l’équipe première. Et la direction envisage de les prêter cet été…

Leurs noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant Ismaël Gharbi (18 ans) et El Chadaille Bitshiabu (16 ans) symbolisent peut-être l’avenir du PSG. Ces deux titis issus du centre de formation du club de la capitale ont actuellement de gros doutes sur leur avenir puisqu’ils n’entrent toujours pas dans les plans de Mauricio Pochettino en équipe première. Mais le PSG a un plan pour permettre à Gharbi, dont le contrat arrive à expiration en fin de saison, et El Chadaille Bitshiabu (2024) d’acquérir de l’expérience au plus haut niveau.

Le PSG veut prêter Gharbi et El Chadaille Bitshiabu