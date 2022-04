Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'engage dans une énorme bataille à 100M€ !

Publié le 29 avril 2022 à 0h45 par La rédaction

Alors que le PSG est encore intéressé par Sergej Milinkovic-Savic, la Juventus et Manchester United seraient également sur le dossier pour attirer le milieu de la Lazio Rome.

Est-ce enfin l’année de Sergej Milinkovic-Savic ? Depuis des années, le milieu de terrain de la Lazio Rome est annoncé sur le départ mais finit toujours pas rester dans la capitale italienne. Cet été, l’international serbe sera encore dans le viseur du PSG. Un rendez-vous aurait même été programmé entre Leonardo et Mateja Kezman, l’agent de Milinkovic-Savic. Mais le PSG n’est pas le seul club à l’affût.

La Juventus et Manchester United surveillent le dossier