Mercato - PSG : Trois clubs en course pour Pogba !

Publié le 28 avril 2022 à 22h15 par La rédaction

Mino Raiola s’est exprimé sur le dossier Paul Pogba. Des conclusions apparaissent claires. Analyse.

En décembre dernier, Mino Raiola avait répondu à certaines questions sur l’avenir de son joueur Paul Pogba (28 ans), en fin de contrat avec Manchester United et courtisé par le PSG : « Pogba peut-il aller en Allemagne ? Ce n'est pas possible car la mentalité allemande est différente. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas payer ces salaires élevés. Le seul club allemand qui pouvait le faire est le Bayern Munich. Mais même eux ne peuvent pas toucher le salaire de Paul. Les Allemands sont au bas de la pyramide salariale internationale. Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui ».

Si Pogba est trop cher pour le Bayern

Que déduire des propos de Raiola ? Le fait que l’agent reconnaisse qu’un joueur comme Pogba est hors de portée financièrement d’un club comme le Bayern Munich permet d’en tirer la conclusion que le milieu de terrain français est définitivement trop cher pour des clubs comme le Barça ou la Juve. Dans ces conditions, il apparaît que trois clubs sont réellement en course pour sa signature : le Real Madrid, Manchester City et le PSG.