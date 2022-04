Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une priorité d’Antonio Conte fixée à 75M€ !

Publié le 28 avril 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

Pressenti pour être le prochain entraîneur du PSG, Antonio Conte ne voudrait toutefois pas arriver les mains libres. Mais les envies de l’Italien ne seraient pas données.

Désormais, il est de plus en plus question d’une arrivée d’Antonio Conte à la place de Mauricio Pochettino comme entraîneur du PSG. Selon les informations du 10sport.com, celui qui est actuellement en poste à Tottenham fait bel et bien partie des petits papiers du Qatar, mais aucun contact n’a eu lieu pour le moment. Cela n’empêche pas les rumeurs de se multiplier à propos d’une arrivée de Conte au PSG. Et dernièrement, de l’autre côté des Alpes, il était annoncé que l’Italien souhaitait débarquer avec Romelu Lukaku ainsi que Nicolo Barella.

Conte est fixé pour Barella !