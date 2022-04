Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL de Leonardo fixée à 100M€ ?

Publié le 28 avril 2022 à 20h45 par La rédaction

Toujours suivi par le PSG, Sergej Milinkovic-Savic aurait été estimé à 100M€ par la Lazio Rome. Toutefois, les négociations pourraient démarrer entre 60 et 70M€.

Le PSG va encore vivre un mercato estival mouvementé. Entre la situation de Kylian Mbappé et tous les autres dossiers qui attendent Leonardo, le club de la capitale sera au centre de l’attention. Et parmi toutes les emplettes du directeur sportif brésilien, il y a la quête d’un milieu de terrain. Comme les années précédentes, le PSG aurait un œil sur Sergej Milinkovic-Savic, le joueur de la Lazio Rome. Et Paris serait fixé pour son prix.

La Lazio Rome est très gourmande