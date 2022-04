Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie se confirme pour Mauricio Pochettino !

Publié le 29 avril 2022 à 17h45 par Dan Marciano

La presse anglaise confirme l'intérêt de Tottenham pour Mauricio Pochettino. L'actuel entraîneur du PSG serait une piste concrète du club anglais pour remplacer Antonio Conte, dont l'avenir est incertain.

Est-ce un moyen de brouiller les pistes ? Présent en conférence de presse ce jeudi, Mauricio Pochettino a pris tout le monde de court en annonçant qu'il resterait au PSG la saison prochaine : « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain. On pense toujours à l'avenir ». Mais en coulisses, la situation serait bien différente. Selon ESPN , Pochettino devrait quitter son poste à la fin de la saison. Malgré la saison décevante de son équipe en Ligue des champions, le technicien argentin garderait une belle côte en Angleterre, notamment au sein de son ancien club, Tottenham.

Tottenham, une piste sérieuse pour Pochettino