Mercato - PSG : Le Qatar va lâcher une fortune pour Pochettino !

Publié le 29 avril 2022 à 14h15 par Thibault Morlain

Si rien n’est encore officiel, Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG à la fin de la saison. Un départ qui coûtera une certaine somme au club de la capitale.

Ça devrait bouger sur le banc du PSG. Malgré un contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino devrait être remercié d’ici quelques semaines. En effet, ce vendredi, ESPN a annoncé que les jours de l’Argentin seraient comptés. Dernièrement, la destitution de Pochettino aurait d’ailleurs été évoquée au PSG. Un an et demi après son arrivée dans la capitale, le natif de Murphy devrait ainsi faire ses valises avec au passage un joli chèque en poche.

Un départ à 15M€ !