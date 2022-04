Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti lâche un énorme indice sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 29 avril 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 29 avril 2022 à 13h46

Alors que Mauricio Pochettino a annoncé jeudi que Kylian Mbappé resterait à coup sûr au PSG la saison prochaine, Carlo Ancelotti a rétorqué en expliquant que son homologue parisien avait menti.

Jeudi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino lâchait une petite bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé au PSG : « Vu comment moi je le ressens et le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas imaginer autre chose, je pense que Mbappé restera à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses », assurait l’entraîneur argentin, estimant donc que Mbappé devrait finalement prolonger son contrat et rester au PSG la saison prochaine. Mais le Real Madrid n’est pas de cet avis…

« Parfois, l’entraîneur ne peuvent pas dire la vérité »