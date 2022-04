Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une réponse à 700M€ tombe pour Camavinga !

Publié le 29 avril 2022 à 12h00 par Thibault Morlain

Alors qu’Eduardo Camavinga susciterait l’intérêt de Manchester United, le Real Madrid aurait été très clair pour l’avenir du protégé de Carlo Ancelotti.

Avec la future arrivée d’Erik ten Hag à Manchester United, une grosse révolution devrait être réalisée chez les Red Devils durant l’intersaison. Sous l’impulsion de l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam, il faut s’attendre à de nombreux changements et une priorité serait déjà établie : Eduardo Camavinga. Avec le futur départ de Paul Pogba, arrivant au terme de son contrat, Manchester United doit lui trouver un remplaçant et Ten Hag aurait fait du joueur du Real Madrid sa priorité.

C’est 700M€ !