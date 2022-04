Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a tranché dans ce dossier brûlant !

Publié le 29 avril 2022 à 11h00 par La rédaction

Alors que Dani Ceballos semblait être indésirable il y a peu, Carlo Ancelotti compterait bien sur lui pour la saison prochaine au Real Madrid.

Blessé pendant la majeure partie de la saison, Dani Ceballos fait maintenant partie de la rotation du Real Madrid. Alors qu’il semblait compliqué de le voir apparaitre sur le terrain en raison de la forte concurrence dans l’entrejeu madrilène, l’Espagnol entre régulièrement en cours de match désormais, et a même connu une titularisation face à Osasuna. Apparu lors de rencontres très importantes, notamment face à Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions, le joueur de 25 ans semble avoir la confiance de Carlo Ancelotti, qui désire le voir rester.

Ancelotti veut conserver Ceballos