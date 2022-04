Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Thiago Mendes annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 29 avril 2022 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 29 avril 2022 à 10h07

A seulement un an de la fin de son contrat avec l’OL, Thiago Mendes n’a toujours pas prolongé, mais semble prêt à discuter de son avenir.