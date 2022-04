Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe en coulisses pour Paredes !

Publié le 29 avril 2022 à 23h45 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Leandro Paredes devrait quitter le PSG à la fin de la saison et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne manque pas d’options pour rebondir !

Pas vraiment convaincant depuis son arrivée en janvier 2019, Leandro Paredes est arrivé à un tournant de sa carrière. Au Paris Saint-Germain il ne semble clairement plus avoir sa place et cela ne devrait que se confirmer, avec Leonardo qui voudrait recruter Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni ou encore Lucas Paqueta. L’ancien de l’AS Roma et d’Empoli pourrait ainsi retrouver la Serie A, puisque Tuttosport a annoncé ce vendredi que son nom reviendrait avec insistance du côté de Turin, où la Juventus cherche des renforts au milieu de terrain.

Paredes, une réelle option pour l’Inter