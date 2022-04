Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une vente à 20M€ pour cet été !

Publié le 29 avril 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Prêt à tourner la page Leandro Paredes, le PSG demanderait 20M€ à quiconque souhaitant s’attacher les services de l’Argentin. La Juventus pourrait répondre à l’appel.

Directeur sportif du PSG, Leonardo travaillerait sur le marché des transferts en coulisse selon Goal bien que sa position soit remise en question du côté du Qatar. Et au rayon des départs, le dirigeant brésilien devrait tenter de se séparer de plusieurs éléments de l’effectif de Mauricio Pochettino y compris Leandro Paredes dont le contrat arrivera à expiration en juin 2023. Et pour ce faire, L’Équipe a dernièrement annoncé que le PSG avait pris la décision de se priver de Paredes jusqu’à la fin de la saison afin qu’ils puissent être opéré et rapidement opérationnel pour son potentiel futur club.

Une indemnité de transfert de 20M€ réclamée par le PSG pour Paredes ?