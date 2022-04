Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur de Xavi lâche ses vérités sur son contrat !

Publié le 29 avril 2022 à 22h00 par Pierrick Levallet

Après plusieurs mois de négociations, le FC Barcelone a réussi à prolonger le contrat de Ronald Araujo. Du côté de l'Uruguayen, tout était déjà clair pour son avenir.

Pendant plusieurs mois, le FC Barcelone s’est démené pour prolonger le contrat de Ronald Araujo. Cette saison, le défenseur central uruguayen s’est imposé dans la charnière de Xavi. Au vu de son jeune âge (23 ans), le club catalan mise donc sur lui pour son projet à long terme. Et le souhait du FC Barcelone est devenu réalité puisque sa prolongation a été officialisée ce vendredi. Et Ronald Araujo a livré ses premiers mots après avoir paraphé un nouveau contrat avec le FC Barcelone.

« Il a toujours été clair pour moi que je voulais rester »