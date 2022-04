Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino revient sur ses déclarations fortes sur son avenir et le feuilleton Mbappé !

Publié le 29 avril 2022 à 21h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 29 avril 2022 à 21h16

Quelques heures après ses déclarations fortes sur sa propre situation au PSG et sur l’avenir de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a tenu à clarifier ses propos.

« Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain (…) Mes échanges avec la direction sportive ? Il n'y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l’avenir ». Voici le message clair que Mauricio Pochettino faisait passer le message ci-dessus au sujet de sa propre situation alors qu’un licenciement est à l’ordre du jour bien que son contrat n’expirera qu’en juin 2023 au PSG. Et pour ce qui est de la situation de Kylian Mbappé, lié au PSG jusqu’à la fin de la saison seulement, Pochettino assurait qu’actuellement, il était persuadé que l’attaquant resterait à Paris. « Vu comment moi je le ressens et le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas imaginer autre chose, je pense que Mbappé restera à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses ». Invité à s’exprimer ce vendredi à quelques minutes du coup d’envoi opposant Strasbourg au PSG à la Meinau, Pochettino a mis les choses au clair.

« Le problème c’est que nous devons écouter la question et la réponse correctement »