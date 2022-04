Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte fixe un gros ultimatum pour son avenir !

Publié le 29 avril 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Annoncé comme le possible successeur de Mauricio Pochettino au PSG, Antonio Conte demanderait des garanties sportives à Tottenham. En cas de refus de la part de ses dirigeants, le technicien italien pourrait claquer la porte.

Les jours de Mauricio Pochettino à la tête du PSG seraient comptés. Depuis le début de la saison, les dirigeants se posent des questions sur le technicien argentin selon les informations exclusives du 10Sport.com. Même s'il est parvenu à remporter son dixième titre de champion de France, le club parisien a souffert cette saison, notamment en Ligue des champions. Battu par le Real Madrid en huitième de finale, Pochettino a été secoué par cette contreperformance, mais affiche un esprit de revanche. Comme annoncé en conférence de presse ce jeudi, le coach du PSG aimerait aller au bout de son contrat et rester en France la saison prochaine : « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain (…) Mes échanges avec la direction sportive ? Il n'y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l'avenir ». Mais selon ESPN , Pochettino devrait quitter son poste, une fois la saison terminée. Les responsables qataris voudraient lancer un nouveau cycle et confier les rênes de l'équipe première à un nouvel homme fort.

Conte sur la short-list du PSG

Depuis plusieurs mois, le PSG tente de convaincre Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid. Un dossier délicat puisque le technicien semble privilégier l'équipe de France. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Leonardo a plusieurs noms sur sa short-list, notamment celui d'Antonio Conte. Actuel coach de Tottenham, le technicien italien est souvent annoncé dans le viseur du PSG. Toutefois, contrairement à ce qui avait été annoncé par certains médias, il n'y a aucun contact entre l'équipe parisienne et l'entraîneur. Présent en conférence de presse, Conte a confirmé la tendance : « C’est bien que d’autres clubs apprécient mon travail. C’est une chose. Mais la vérité c’est que je n’aime pas quand d’autres essayent d’inventer des informations. Ce n’est pas bien pour moi, les clubs impliqués et pour mes joueurs » . Mais selon The Daily Mail , la continuité de l'Italien à Tottenham est remise en question. Conscients de la situation fragile de son coach, les Spurs auraient commencé à rechercher son remplaçant et auraient notamment coché le nom de... Mauricio Pochettino.

« À la fin de la saison, je parlerai avec mon club »