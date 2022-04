Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour l'arrivée de Lewandowski !

Publié le 29 avril 2022 à 19h00 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 avril 2022 à 19h03

Cet été, le FC Barcelone envisagerait de s'attacher les services de Robert Lewandowski. Et Joan Laporta aurait de plus en plus confiance en une arrivée du Polonais lors du prochain mercato estival.

L’hiver dernier, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé sur le plan offensif. Mais cet été, le club catalan entendrait bien continuer sur sa lancée en s’attachant les services d’une nouvelle star pour incarner le projet de Joan Laporta. Dans cette optique, le président blaugrana se serait grandement rapproché de Robert Lewandowski ces derniers temps. En fin de contrat en juin 2023, le Polonais n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. De son côté, le FC Barcelone y croirait de plus en plus dans ce dossier.

Le Barça a de plus en plus confiance en l’arrivée de Lewandowski