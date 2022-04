Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un coup à jouer pour ce crack de Ligue 1 !

Publié le 29 avril 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 avril 2022 à 18h47

Cet été, l’OM aimerait bien s’attacher les services de Mohamed-Ali Cho. D’ailleurs, le club phocéen est plutôt proche de trouver un accord avec le SCO Angers comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Cependant, un autre prétendant serait passé à l’action pour le joueur de 18 ans.

Cet été, le mercato pourrait s’avérer particulièrement mouvementé du côté de l’OM. Au milieu de terrain, Boubacar Kamara pourrait bien faire ses valises et le rival du PSG se serait donc mis à la recherche d’un successeur sur le marché des transferts. En attaque, le club phocéen pourrait bien perdre Arkadiusz Milik, dont le contrat expire en juin prochain. Le deuxième de Ligue 1 serait donc à la recherche d’un nouvel attaquant malgré la présence de Cédric Bakambu dans l’effectif de Jorge Sampaoli et se dirigerait vers Mohamed-Ali Cho. Grande révélation du SCO Angers, le joueur de 18 ans s’est fait remarquer sur le plan européen. L’OM aimerait donc s’attacher ses services. Et dans cette optique, la formation olympienne se rapproche de plus en plus avec le SCO Angers comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité puisqu’un accord est proche d’être trouvé autour de 12M€. Le quatorzième de Ligue 1 est d’ailleurs à l’écoute des offres afin de ne pas prendre le risque de voir Mohamed-Ali Cho partir libre en juin 2023, puisque son contrat arrivera à son terme. Toutefois, la situation contractuelle de l’international U19 tricolore n’aurait pas attiré que l’OM. D’autres équipes se seraient positionnées sur le dossier. Et l’un des prétendants de Mohamed-Ali Cho serait passé à l’offensive pour le recruter lors du prochain mercato estival.

Salzbourg est passé à l’action pour Mohamed-Ali Cho

Selon les informations de Fabrice Hawkins, le RB Salzbourg serait passé à l’action pour Mohamed-Ali Cho. Le club autrichien serait prêt à offrir 10M€ pour l’attaquant du SCO Angers. À voir si cette proposition saura convaincre les dirigeants du 14e de Ligue 1 lors du prochain mercato estival. De son côté, le joueur de 18 ans aurait reçu d’autres offres concrètes, notamment de l’Eintracht Francfort et une équipe de Premier League. Toutefois, l’OM aurait une petite longueur d’avance dans ce dossier. Pablo Longoria va donc devoir la jouer fine s’il veut conserver son avantage, finaliser ce dossier et enregistrer l’arrivée de Mohamed-Ali Cho lors du prochain mercato estival. Le président de l’OM continuerait d’y travailler. Affaire à suivre.