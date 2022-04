Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Tchouaméni... Leonardo reçoit une grande réponse du Real Madrid !

Publié le 29 avril 2022 à 17h15 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de recruter un milieu de terrain lors du prochain mercato estival, mettant fin aux rumeurs sur une possible arrivée de Paul Pogba et d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid.

Ce n'est un secret pour personne, le PSG entend bien densifier son milieu de terrain et injecter du sang frais lors du prochain mercato estival. Les priorités sont déjà connues. Le directeur sportif du club parisien a ciblé Paul Pogba (Manchester United) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). Deux joueurs également annoncés au Real Madrid. Selon le journaliste Ekrem Konür, la formation espagnole aurait même transmis une offre à Pogba, en fin de contrat avec sa formation.

« Nous n'avons pas besoin de renforts à ce poste »