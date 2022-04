Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid passe à l'action pour Pogba !

Publié le 29 avril 2022 à 14h45 par La rédaction

Pour renforcer son entrejeu, le Paris Saint-Germain pense à Paul Pogba, a qui le Real Madrid aurait déjà formulé une offre de contrat.

Une révolution est sur le point d’avoir lieu au Paris Saint-Germain. En effet, après avoir subi une nouvelle déception en Ligue des Champions, le club de la capitale devrait se séparer de plusieurs joueurs. Au milieu de terrain, Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes devraient notamment faire leurs valises dans les prochaines semaines, et Leonardo chercherait déjà leurs successeurs. Désireux de recruter des joueurs de classe mondiale le PSG s’intéresse à Paul Pogba, dont le contrat prendra fin le 30 juin prochain. Toutefois, il y a de la concurrence sur ce dossier, et le Real Madrid serait déjà passé à l’action.

Le Real Madrid a fait une offre à Pogba

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le Real Madrid aurait transmis une offre de contrat à Paul Pogba jusqu’en 2025. Alors que Kylian Mbappé pourrait débarquer cet été, et qu’un accord aurait été trouvé avec Antonio Rüdiger, Florentino Pérez veut frapper un très gros coup en recrutant librement un 3ème joueur de classe mondiale.