Mercato - PSG : Un danger à 80M€ se précise pour ce chouchou de Leonardo !

Publié le 29 avril 2022 à 12h10 par Axel Cornic

Actuellement à la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic est l’un des grands objectifs du PSG cet été... mais d’autres clubs pourraient prendre Leonardo de vitesse.

La bataille fait rage autour de Sergej Milinkovic-Savic. Après avoir été souvent retenu par la Lazio ces dernières années, le Serbe semble prêt à faire le grand saut vers un top club européen et le Paris Saint-Germain est au premier rang. Il faut dire que Leonardo a plusieurs fois tenté de l’attirer au PSG comme l’hiver dernier, avec une offre de 65M€ qui aurait finalement été refusée par la Lazio. La presse italienne assure qu’il y aurait eu un contact entre son agent Mateja Kezman et le PSG, mais d’autres clubs semblent également prêts à tenter leur chance avec la Juventus ou encore Manchester United.

Kezman a une offre de Manchester United