EXCLU - Mercato : Lorient et Clermont sur une révélation de Ligue 2

Publié le 29 avril 2022 à 17h20 par Alexis Bernard

Selon nos informations, plusieurs clubs de Ligue 1 lorgnent sur Jordy Gaspar, qui réalise une très belle saison du côté de Grenoble. Des pistes existent également à l’étranger pour le défenseur de 25 ans.

Formé à Lyon, lancé dans le monde professionnel par Monaco, Jordy Gaspar a mis un peu plus de temps que prévu à éclore au haut-niveau. C’est sous les couleurs de Grenoble, où il a signé en 2020, que le défenseur français a trouvé l’équilibre pour pouvoir s’imposer et devenir l’un des meilleurs à son poste en Ligue 2. Une révélation de l’exercice 2021-2022 qui se retrouve chaudement surveillé, en France comme à l’étranger. Selon nos informations, deux clubs de Ligue 1 sont d’ores et déjà positionnés pour tenter de le récupérer cet été. On retrouve notamment Lorient et Clermont, qui luttent pour le maintien. Sous contrat avec Grenoble pour encore une saison, Jordy Gaspar voit les portes du mercato estival s’ouvrir en grand. A l’étranger ou en Ligue 1, le Franco-Angolais va avoir l’embarras du choix…