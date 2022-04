Foot - Mercato

Mercato : Après Nice, INEOS confirme l’offre de rachat pour Chelsea !

Publié le 29 avril 2022 à 16h20 par Thomas Bourseau mis à jour le 29 avril 2022 à 16h23

Après être devenu le propriétaire de l’OGC Nice, Sir Jim Ratcliffe, qui tient INEOS, a affirmé avoir dégainé une offre de rachat du club de Chelsea.