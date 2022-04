Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur le feuilleton Erling Haaland !

Publié le 29 avril 2022 à 16h15 par La rédaction

Alors que le Paris Saint Germain est intéressé par Erling Haaland, un autre grand club européen est en train d'accélérer sur ce dossier !

Le Paris Saint Germain va connaitre un mercato estival très agité, avec un important renouvellement d’effectif, notamment sur le front de l’attaque. Avec le départ d’Angel Di Maria et celui possible de Kylian Mbappé, le club de la capitale a ciblé comme renfort potentiel l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité l'été dernier. Mais le PSG est loin d’être le seul club sur le dossier, et pourrait échouer à boucler cette signature.

Haaland vers l’Angleterre ?