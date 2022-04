Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active un plan B de luxe après Pogba !

Publié le 29 avril 2022 à 13h30 par Axel Cornic

Si la fin de contrat de Paul Pogba a attiré l’attention du Paris Saint-Germain, Leonardo a trouvé une piste alternative en Serie A, avec Sergej Milinkovic-Savic.

L’énième échec en Ligue des Champions a laissé des traces. Avec le recrutement stellaire de l’été dernier, le Paris Saint-Germain semblait armé pour aller cherche la Coupe « aux grandes oreilles », mais l’élimination face au Real Madrid a tout remis en question et tout pourrait être remis à zéro. Du côté de Doha, on planifie un énorme coup de balai qui concerne Mauricio Pochettino comme un grand nombre de ses joueurs. Au milieu cela pourrait notamment concerner Leandro Paredes à en croire les récentes révélations de L’Équipe , alors que les noms de Julian Draxler ou encore Ander Herrera sont également évoqués. Il faut dire que Leonardo doit faire de la place à Paul Pogba, annoncé depuis plusieurs mois comme le grand objectif du PSG en ce mercato estival. Le Français est en fin de contrat avec Manchester United et une prolongation semble compromise à l’heure actuelle. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque Pogba est également suivi par le Real Madrid mais surtout son ancien club de la Juventus, qui rêve de boucler un incroyable retour du fils prodigue parti en 2016 et qui aurait pour le moment les faveurs du joueur.

Sergej Milinkovic-Savic, l’autre grand objectif du PSG au milieu

Que pourrait-il se passer, si Leonardo se casse les dents sur Paul Pogba ? En France comme à l’étranger on assure que le directeur sportif du Paris Saint-Germain fera une tentative quoi qu’il arrive... mais il semble déjà avoir préparé ses arrières ! D’après les informations de Il Messaggero , Sergej Milinkovic-Savic serait un objectif concret du PSG pour cet été. Ce n’est pas la première fois que le Serbe est lié au club parisien, mais le quotidien assure que cette fois son départ est plus que jamais d’actualité. La Lazio a besoin d’argent et son agent Mateja Kezman aurait déjà rencontré Leonardo ces dernières semaines, afin de trouver rapidement un accord.

