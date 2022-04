Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura sa chance pour cette piste de longue date !

Publié le 29 avril 2022 à 13h10 par Axel Cornic

Un départ de Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio se précise et Leonardo pourrait enfin réussir à l’attirer au Paris Saint-Germain cet été.

Le visage du Paris Saint-Germain va changer la saison prochaine. Leonardo prépare en effet une grande vague de départs, mais également plusieurs grosses arrivées, notamment au milieu de terrain. C’est le cas avec un Paul Pogba en fin de contrat à Manchester United, mais également avec Sergej Milinkovic-Savic, un nom bien connu du côté du PSG. Souvent annoncé sur le départ, le Serbe pourrait finalement quitter la Lazio cet été, avec la presse italienne qui assure que son agent Mateja Kezman fait déjà le tour de l’Europe pour lui trouver un nouveau club.

La Lazio ne s’opposera pas au départ de Milinkovic-Savic