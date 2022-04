Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste XXL activée par Florentino Pérez ?

Publié le 29 avril 2022 à 15h10 par La rédaction

Désireux de trouver le successeur de Dani Carvajal, le Real Madrid s’intéresserait à Reece James, mais ne devrait pas formuler d’offre pour le moment.

Le poste de latéral droit pourrait devenir un problème pour le Real Madrid dans les prochaines années. En effet, Dani Carvajal, désormais âgé de 30 ans, ne fait plus l’unanimité chez les Madrilènes. S’il a été un artisan des sacres du Real Madrid en Ligue des Champions en 2014, 2016, 2017 et 2018, l’international espagnol a livré des prestations en demi-teinte à plusieurs reprises cette saison, et Florentino Pérez aurait déjà trouvé son successeur, en la personne de Reece James.

Le Real Madrid veut Reece James