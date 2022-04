Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Mohamed-Ali Cho à l’OM, ça sent bon !

Publié le 29 avril 2022 à 17h00 par Alexis Bernard mis à jour le 29 avril 2022 à 17h07

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 8 avril dernier, l’OM s’est lancé dans le dossier Mohamed Ali-Cho (Angers, 18 ans). D’après nos sources, les deux clubs se sont grandement rapprochés ces derniers jours et il y a désormais de fortes chances de voir l’attaquant angevin devenir Marseillais la saison prochaine. S’il le désire, bien sûr…

L’OM file tout droit vers la deuxième place de Ligue 1 et la prestigieuse Ligue des Champions. Un retour dans le grand monde du football européen qui redonne le sourire à des supporters impatients de retrouver la petite musique qui manque tant au Vélodrome. Et pour cela, Pablo Longoria est déjà à pied d’œuvre pour étoffer l’effectif de Jorge Sampaoli. Pour lui permettre d’être compétitif sur tous les tableaux, et notamment sur la scène européenne, l’OM a besoin de renfort à chaque ligne.

L’OM et Angers quasiment d’accord

Parmi les cibles prioritaires du mercato marseillais, il y a un garçon qui fait le bonheur d’Angers actuellement. Comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité le 8 avril dernier, confirmé quelques jours plus tard par nos confrères de Foot Mercato , Mohamed Ali-Cho est dans les petits papiers de l’OM. Et d’après nos sources, le dossier avance dans le bon sens. Au point de voir les deux clubs tout proches d’un accord pour l’indemnité de transfert du joueur de 18 ans ! A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’OM et Angers sont tout quasiment d’accord sur le montant, qui avoisine les 12 millions d’euros, avec des bonus à prévoir.

Sous contrat avec Angers jusqu’en juin 2023, Mohamed Ali-Cho dispose d’un boulevard pour partir cet été. L’OM est chaud et tient clairement la corde dans ce dossier. Angers est plus qu’à l’écoute et ne veut surtout pas prendre le risque de perdre sa pépite dans un an, pour zéro euro. Mais l’arrivée de Mohamed Ali-Cho à l’OM n’est pas encore entérinée pour autant. En effet, il faut encore que les dirigeants marseillais trouvent un accord avec le joueur et son entourage. Une étape qu’il faudra franchir dans les jours et semaines à venir, en prenant également en compte la concurrence étrangère. Le jeune Cho est très courtisé un peu partout en Europe. Reste à savoir s’il veut poursuivre en Ligue 1, dans un club ambitieux qui dispute la Ligue des Champions. Ou si son impatience lui réclame de goûter au frisson de l’étranger dès cet été.