Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle annonce du Bayern pour Lewandowski !

Publié le 29 avril 2022 à 16h00 par Thibault Morlain

Entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann a de nouveau fait part de sa volonté de conserver Robert Lewandowski la saison prochaine.

Les rumeurs ne cessent de se multiplier à propos de Robert Lewandowski. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, le Polonais serait de moins en moins heureux en Bavière. La tendance est ainsi à un départ de Lewandowski lors du prochain mercato estival et le FC Barcelone voudrait en profiter. En Catalogne, on serait prêt à proposer un peu plus de 30M€ pour s’offrir le serial buteur du Bayern Munich. Mais les Allemands n’entendent clairement pas lâcher Robert Lewandowski comme ça et ce vendredi, Julian Nagelsmann en a remis une couche.

« Je veux que le contrat soit prolongé »