Mercato - Barcelone : Lewandowski, le Barça peut y croire !

Publié le 29 avril 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Décidé à quitter le Bayern Munich à la fin de cette saison, Robert Lewandowski pourrait quitter la Bundesliga pour poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs des quinze dernières années, Robert Lewandowski semble en avoir assez de martyriser les défenses de Bundesliga. Voilà plusieurs mois déjà que les médias allemands parlent d’un malaise entre l’international polonais et le Bayern Munich, avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Vraisemblablement vexé par les propositions de son club ainsi que par le timing choisi, Lewandowski serait persuadé que le moment est venu pour lui de partir d’un club avec lequel il a tout gagné. Mais pour aller où ? Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que son nom a circulé au Paris Saint-Germain, mais la principale piste semble désormais concerner le FC Barcelone. A la recherche d’une star depuis le départ de Lionel Messi l’été dernier, Joan Laporta souhaiterait miser sur Lewandowski pour offrir un renfort de taille à Xavi lors du prochain mercato estival.

Un salaire de 30M€ par an l’attendrait en Catalogne

Invité d’un podcast de Bild , l’ancien agent de Robert Lewandowski a confirmé le rapprochement inexorable avec le FC Barcelone, en cette fin de saison. D’ailleurs, Maik Barthel est allé plus loin en annonçant : « Le Barça est prêt à mettre sur la table 30M€ par an pour lui », sans préciser si cette somme était brute ou nette. Quoi qu’il en soit, cela représenterait une belle augmentation salariale pour Lewandowski, qui gagne 23M€ brut par an. Parallèlement, le Bayern Munich voudrait plutôt lui faire une offre de prolongation au rabais, en ligne avec leur politique avec les joueurs de plus de 30 ans.

Plus simple de gagner le Ballon d’Or au Barça ?