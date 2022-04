Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern lâche une réponse fracassante au clan Lewandowski !

Publié le 28 avril 2022 à 22h30 par Dan Marciano

Agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi se serait entretenu avec les responsables du Bayern Munich. Les discussions se seraient tenus dans une bonne ambiance, même si les dirigeants du club allemand ont fait connaître leur position dans ce dossier.

Les tractations ont débuté dans le dossier Robert Lewandowski. Selon le journaliste Gérard Romero, l'agent du joueur, Pini Zahavi, se serait rendu à Barcelone ce mercredi pour rencontrer Mateu Alemany, l'un des responsables du club blaugrana . Les discussions auraient évidemment porté sur la possible arrivée de l'international polonais en Catalogne. Quelques heures plus tard, le représentant de Lewandowski se serait rendu en Allemagne pour discuter, cette-fois ci, avec les responsables du Bayern Munich.

Le Bayern Munich ferme la porte à un départ de Lewandowski cet été