Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour Frenkie De Jong !

Publié le 29 avril 2022 à 18h15 par Thibault Morlain

De nombreuses questions se posent sur l’avenir de Frenkie De Jong. Et pour le joueur du FC Barcelone, la porte pourrait bel et bien s’ouvrir.

Frenkie De Jong sera-t-il encore un joueur du FC Barcelone la saison ? Recruté en 2019, le Néerlandais était censé incarner l’avenir du club catalan. Problème, cette saison, le milieu de terrain de Xavi a rencontré certaines difficultés. De quoi alors jeter un froid sur son avenir et cela intéresserait du beau monde. En effet, selon les différentes rumeurs, le PSG, le Bayern Munich encore Manchester United, où Erik ten Hag va arriver en provenance de l’Ajax Amsterdam, seraient intéressés.

Un départ est possible !