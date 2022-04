Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mèche est vendue pour Frenkie De Jong ?

Publié le 29 avril 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

Tandis que les bruits sont nombreux à propos de l’avenir de Frenkie De Jong, Ronald Koeman a livré un nouvel élément de réponse pour le joueur du FC Barcelone.

Avec ses performances, Frenkie De Jong ne fait pas l’unanimité au FC Barcelone. Il n’en fallait alors pas plus pour jeter un froid sur son avenir en Catalogne. Ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées à propos du Néerlandais, annoncé sur le départ du Barça et envoyé au PSG, au Bayern Munich ou encore à Manchester United. A quoi faut-il alors s’attendre pour De Jong ? Les Blaugrana ont tenu à mettre les choses au point sur ce dossier et Ronald Koeman en a remis une couche.

« Le Barça ne veut pas vendre Frenkie »