Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande star s’éloigne de Paris !

Publié le 29 avril 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG en vue du prochain mercato estival, Ousmane Dembélé semble finalement bien parti pour prolonger in-extremis son contrat avec le FC Barcelone.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a des vues sur Ousmane Dembélé (24 ans) et souhaite profiter de la fin de contrat de l’ancien Rennais du côté de Barcelone pour l’attirer gratuitement au Parc des Princes cet été. Certaines informations font même état d’un accord de principe entre le PSG et Dembélé depuis cet hiver, mais à sa nomination sur le banc du Barça, Xavi a totalement relancé ce dossier puisque l’entraineur catalan souhaite pouvoir s’appuyer sur l’international français pour l’avenir. Et cela complique donc les ambitions du PSG…

Dembélé parti pour rester au Barça

À en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole suite à la réunion qui s’est tenue mercredi entre l’agent d’Ousmane Dembélé et la direction du FC Barcelone, l’attaquant tricolore semble finalement bien parti pour prolonger. Les deux parties souhaitent désormais évoluer dans le même sens et aspirent à trouver un accord contractuel d’ici peu, même si cela demandera un effort financier à Dembélé. Mais le PSG semble s’éloigner dans l’esprit de l’attaquant français…