Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bien aidé par un ancien joueur de l'OM ?

Publié le 29 avril 2022 à 19h15 par Axel Cornic

Actuellement à Sassuolo, Maxime Lopez attise énormément de convoitises et son chemin pourrait bien croiser celui du PSG lors du prochain mercato estival.

On commence à comprendre les grandes lignes du plan de Leonardo pour cet été. Comme révélé par L’Équipe , le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite boucler plusieurs départs de taille et le secteur le plus impacté devrait être le milieu. Il faudra en effet faire de la place aux différents objectifs du mercato que sont Paul Pogba, Lucas Paqueta ou encore Sergej Milinkovic-Savic, un nom très connu du côté du PSG. Si les échecs se sont répétés ces dernières années pour le Serbe, la situation semble avoir radicalement changé, puisque la Lazio aurait accepté l’idée de le vendre à la fin de la saison, espérant récupérer entre 70 et 80M€ de son transfert.

Maxime Lopez, le grand objectif de la Lazio pour oublier Milinkovic-Savic