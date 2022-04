Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l’avenir de Xavi Simons !

Publié le 29 avril 2022 à 22h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Mécontents de leur temps de jeu au Paris Saint-Germain, Xavi Simons et Edouard Michut devraient être plus régulièrement utilisés la saison prochaine.

Le Paris Saint-Germain n’a pas donné beaucoup d’importance à ses jeunes joueurs cette saison. En effet, Xavi Simons et Edouard Michut, deux très grands espoirs du club de la capitale, n’ont disputé que 8 et 6 rencontres, pour un total cumulé de 456 minutes sur le terrain. Alors que ces derniers réclament plus de temps de jeu, le Néerlandais pourrait bien faire ses valises prochainement. Son contrat se termine le 30 juin prochain, et il pourrait être tenté d’aller voir ailleurs pour obtenir ce qu'il demande. Toutefois, ses vœux pourraient bien être exaucés, à condition qu’il prolonge son aventure au PSG.

Simons et Michut auront du temps de jeu la saison prochaine