Mercato - Barcelone : Retournement de situation pour ce départ au Barça !

Publié le 29 avril 2022 à 21h00 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, l’avenir de Sergino Dest était plus incertain que jamais au FC Barcelone. Désormais, cela serait clair pour l’Américain.

Cet été, le FC Barcelone va poursuivre sa reconstruction et pour cela, il faut s’attendre à plusieurs arrivées et de nombreux départs. La question est ainsi de savoir de qui se séparera Xavi et Joan Laporta. Plusieurs indésirables seront poussés vers la sortie et d’autres joueurs ne savent pas à quoi s’attendre pour leur avenir. L’incertitude planait notamment pour Sergino Dest. N’arrivant pas forcément à convaincre et désormais en concurrence avec Dani Alves, l’Américain était annoncé sur le départ pour cet été.

Un avenir au FC Barcelone !