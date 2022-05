Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Doha avec Thiago Motta !

Publié le 2 mai 2022 à 17h45 par Amadou Diawara

Alors que Mauricio Pochettino devrait être remercié avant le début de la saison prochaine, le PSG penserait à nommer Thiago Motta à sa place. Et heureusement pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, Spezia préparerait déjà le départ de son entraineur italien.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG depuis le mois de novembre, et ce, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur son banc. Alors que le PSG a été éliminé prématurément en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino ne devrait pas rester à Paris une saison supplémentaire. Ainsi, les hautes sphères rouge et bleu auraient identifié plusieurs pistes, en plus de Zinedine Zidane, pour assurer la succession de l'Argentin. D'après les dernières informations de Gianluca Di Marzio, divulguées à Wett Freunde , le PSG penserait même à rapatrier Thiago Motta pour remplacer Mauricio Pochettino. Et le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi peut déjà affiché un large sourire, puisque Spezia se préparerait à un avenir sans l'entraineur italien.

Spezia a déniché le successeur de Thiago Motta