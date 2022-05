Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte veut offrir trois stars au projet QSI !

Publié le 2 mai 2022 à 21h10 par Dan Marciano

Cité pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, Antonio Conte aurait identifié plusieurs profils susceptibles de l'intéresser. La presse italienne évoque les noms de Nicolo Barella, de Paul Pogba, mais aussi de Romelu Lukaku.

Pour Mauricio Pochettino, l'aventure touche à sa fin. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2023, le technicien argentin devrait être remercié dans les prochaines semaines et remplacé par un nouvel homme fort. Parmi les noms susceptibles de le remplacer : Antonio Conte. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'actuel entraîneur de Tottenham est présent sur la short-list du PSG, mais les discussions n'auraient pas encore débuté dans ce dossier.

Trois stars ciblées par Conte ?