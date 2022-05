Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour cette opération à 20M€ !

Publié le 3 mai 2022 à 7h45 par Axel Cornic

Leonardo souhaiterait recruter Stefan de Vrij, défenseur de l’Inter qui pourrait changer de club à la fin de la saison... mais pas vraiment pour poser ses valises au PSG.

Tout le monde semblait penser que l’arrivée d’un leader comme Sergio Ramos était ce qu’il fallait au Paris Saint-Germain. Pourtant, l’ancien du Real Madrid a réalisé une première saison extrêmement compliquée, puisqu’il n’a joué que onze rencontres toutes compétitions confondues soues les couleurs de son nouveau club. Ainsi, un départ et déjà évoqué avec Ramos qui pourrait prendre la direction de la MLS et Leonardo qui aurai déjà activé plusieurs pistes pour le remplacer. Cela serait le cas avec Stefan de Vrij, dont le contrat avec l’Inter se termine en juin 2023 et qui pourrait partir pour près de 20M€.

De Vrij vers la Premier League